Autonomie: Urzì (Fd'I), Svp tenta secessione stile Catalogna (3)

- "I senatori", per Urzì, "arrivano a elencare nella loro proposta la modifica dello Statuto di Autonomia con l'inserimento in esso delle competenze dello Stato, pochissime, moneta, politica estera e poco altro. Come dire: siamo noi che assegniamo allo Stato le sue competenze e non viceversa. Siamo noi a indicare allo Stato che deve starsene fuori non la Costituzione della Repubblica italiana a indicarci i limiti cui attenerci. Un colpo di mano di fronte al quale ora mi aspetto che arrivino parole chiare da Lega e Cinque stelle, senza ambiguità. Si dica che destino si vuole riservare alla Regione ed al futuro dell'Alto Adige dentro l'Italia. Altro che ammiccamenti e mezze promesse di fare eleggere a Strasburgo con i voti italiani di Bolzano un deputato Svp"."Dal canto mio", conclude Urzì, "annuncio la mia ferma protesta il 29 agosto quando è stata convocata la commissione speciale per le riforme dello Statuto insediata presso il Consiglio provinciale per discutere di questo colpo di mano mascherato da autonomismo spinto. Faccio appello a tutte le istituzioni democratiche perché respingano questa gravissima provocazione che rischia di alimentare a due mesi dal voto uno scontro istituzionale e politico grave ed inutile". (Com)