Palazzo Marino: oltre 3.500 i visitatori da inizio anno

- Sono oltre 3 mila 500 le persone che hanno scoperto le sale e gli spazi di palazzo Marino dall'inizio dell'anno grazie alle visite guidate gratuite su prenotazione, che sono state 200 da gennaio a oggi. Lo comunica il comune di Milano in una nota diffusa oggi. Un trend che, con la ripresa delle visite scolastiche a partire da settembre, potrebbe portare a fine 2018 a superare il record di visitatori annuali registrato nel 2017, quando i partecipanti alle visite guidate furono oltre 6 mila. Facendo riferimento solo alle prenotazioni dei singoli visitatori, si evince che circa il 50 per cento dei partecipanti da gennaio a oggi risiedeva fuori Milano, il 40 per cento risultava residente a Milano mentre il restante 10 per cento proveniva da città estere. (segue) (Com)