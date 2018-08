Palazzo Marino: oltre 3.500 i visitatori da inizio anno (2)

- Per quanto riguarda invece le tipologie più frequenti degli utenti che hanno visitato palazzo Marino, 82 le visite per gruppi di singoli visitatori, 52 le visite per alunni di scuole di vario ordine e grado, 41 per associazioni, onlus, cooperative sociali e Cral. Infine, 54 visite sono state svolte in lingua straniera. Nel quaderno a disposizione dei visitatori, sono tantissimi i messaggi lasciati per congratularsi della professionalità e della passione con cui le guide hanno illustrato il patrimonio artistico, storico e architettonico della casa dei milanesi. Le visite, sempre su prenotazione, proseguono nei giorni infrasettimanali anche per tutto il periodo di agosto. (Com)