Locali etnici: De Corato, valutiamo legge per disciplinarne orari chiusura (2)

- "Durante l'amministrazione Moratti", prosegue De Corato, "quando ricoprivo il ruolo di vicesindaco, emanammo 'ordinanze anti-degrado', che contemplavano anche la regolamentazione degli orari di chiusura. Non è credibile che certe attività osservino orari impensabili solo per esigenze commerciali: chi va a farsi fare un massaggio alle 5 del mattino? Chi a comprare una bistecca di notte? Troppo spesso negozi etnici, che rimangono aperti fino a notte fonda, sono fonte di disturbo per i residenti e favoriscono il proliferare di spaccio, prostituzione ed altre attività illecite. Gli orari devono essere compatibili con l'oggetto dell'attività, indicativamente fino alle 19:30 per i negozi, fino alle 22 per i bar e, invece, per le attività che non fanno solo bar fino 2". (Com)