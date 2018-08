Crollo ponte: Panini (Dema), vicini alle famiglie. Ora finanziare messa in sicurezza delle infrastrutture

- "La segreteria nazionale di DemA unitamente al suo presidente, Luigi de Magistris, si unisce commossa al dolore dei famigliari delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova ed esprime loro la propria solidarietà e vicinanza. Auguriamo pronta guarigione ai feriti e ringraziamo le centinaia di persone che immediatamente si sono prodigate per portare aiuto e conforto". Lo ha detto Enrico Panini, segretario nazionale di DemA in una nota, nel giorno dei funerali dei 4 ragazzi di Torre del Greco, tra cui il videomaker Giovanni Battiloro, morti nel crollo del ponte Morandi a Genova. "Il modo migliore per onorare vittime innocenti, mentre la giustizia dovrà individuare le responsabilità - ha affermato Enrico Panini - è che nella prossima legge di bilancio vi siano stanziamenti significativi e programmati per avviare una straordinaria azione di monitoraggio e messa in sicurezza delle infrastrutture e dei luoghi pubblici, a partire dalle scuole". "Contemporaneamente vanno rafforzate tutte le funzioni di controllo, monitoraggio ed ispezione colpite duramente dal persistere del blocco delle assunzioni nei settori pubblici", ha proseguito il segretario di DemA. "In occasione dei funerali di stato il mondo dello sport, sempre attento e sensibile in tema di solidarietà, decida di sospendere la prima partita di campionato perché con Genova è colpito l'intero Paese e di fronte a questa tragedia ognuno è chiamato a testimoniare la propria vicinanza", ha concluso Panini. (Ren)