Autonomie: Urzì (Fd'I), Svp tenta secessione stile Catalogna

- Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della regione Trentino Alto Adige con il movimento l'Alto Adige nel Cuore - Fratelli d'Italia, afferma in una nota che "il gruppo parlamentare della Svp al Senato attraverso i senatori Steger, Unterberger e Durnwalder, prima della pausa di agosto e a due mesi dalle elezioni provinciali, ha presentato quattro disegni di legge costituzionali che prevedono 'l'autonomia integrale per le province di Bolzano e Trento', con fulcro nell'abolizione dell'interesse nazionale dell'Italia sul Trentino Alto Adige. In base ai dispositivi di legge, se approvati, lo Stato non sarà più titolato a mettere naso nelle questioni interne alle province di Bolzano e Trento". (segue) (Com)