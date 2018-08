Trasporti: lunedì ripresa lavori svincolo viadotto Pioverna a Bellano

- Per consentire il completamento dei lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo le rampe di svincolo del viadotto Pioverna, a Bellano (Lc), sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", da lunedì 20 agosto e fino a sabato 1 settembre saranno in vigore limitazioni al transito in orario notturno. Lo fa sapere in una nota l'Anas. Le rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di Bellano, tra il km 75,350 e il km 75,400 della statale 36, saranno infatti chiuse lungo entrambe le carreggiate fra le ore 21 e le ore 5 del giorno successivo, con esclusione dei giorni festivi. Nel dettaglio, durante le ore di chiusura degli svincoli lungo la carreggiata sud il traffico proveniente da Colico e diretto a Bellano-Valsassina (provinciale 62) potrà raggiungere Bellano sulla provinciale 72, in uscita dalla statale a Colico, al km 91,400. Il traffico proveniente da Bellano-Valsassina e diretto a sud (Lecco), sarà invece indirizzato sulla provinciale 72 con successiva immissione sulla statale 36 ad Abbadia Lariana, in corrispondenza del km 58. Per effetto della chiusura degli svincoli in carreggiata nord il traffico proveniente da Lecco e diretto a Bellano-Valsassina sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Abbadia Lariana, al km 57,600 della statale 36, con perseguimento sulla provinciale 72. (segue) (Com)