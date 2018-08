Trasporti: lunedì ripresa lavori svincolo viadotto Pioverna a Bellano (3)

- Durante le ore di chiusura delle carreggiate la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale (SP 639 e 583) mediante segnaletica apposta in loco. Anas, società del Gruppo Fs Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "Vai" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148. (Com)