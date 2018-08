Salerno: Fasano (Fi), intollerabili ronde nel Vallo di Diano. Servono più controlli

- "Non è possibile che in un Paese civile i titolari delle aziende siano costretti a sorvegliare le proprie imprese di notte per evitare di essere derubati". A dirlo è stato il deputato salernitano di Forza Italia e coordinatore provinciale, Enzo Fasano che è intervenuto sull'escalation di furti che sta interessando, in particolare, le aree industriali di Sala Consilina, Atena Lucana e dell'intero Vallo di Diano. "Ho appreso da alcuni organi di informazione locali - ha proseguito Fasano - ma anche da cittadini del Vallo di Diano, dell'iniziativa intrapresa da un gruppo d'imprenditori che da diversi giorni sta presidiando le aree in cui si trovano le loro attività per difenderle da tentativi di furti e rapine. Un timore concreto visto che malviventi hanno già colpito alcune aziende e che soltanto la loro sorveglianza notturna è servita ad allontanare auto sospette che si aggiravano in zona". (segue) (Ren)