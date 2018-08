Salerno: Fasano (Fi), intollerabili ronde nel Vallo di Diano. Servono più controlli (2)

- Fasano, poi, ha fatto appello alle autorità competenti ed ha aggiunto: "Nelle prossime ore presenterò un atto di sindacato ispettivo al Ministro dell'Interno per capire quali iniziative, nello specifico, intende adottare il Governo per garantire la sicurezza dei cittadini, attualmente costretti a presidiare e a sorvegliare i propri beni. La presenza delle forze dell'ordine, purtroppo, non riesce a coprire un territorio vasto come il Vallo di Diano. È necessaria un'attività straordinaria". "Anche i vertici della pubblica sicurezza, che fanno il proprio dovere, facciano sentire la loro voce perché possano disporre di più uomini e più mezzi per dare percezione di sicurezza in queste aree così a rischio", ha concluso il parlamentare di Forza Italia. (Ren)