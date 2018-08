Crollo ponte: Ronghi (Sp), nostra delegazione oggi ai funerali dei ragazzi di Torre del Greco

- "Sud Protagonista parteciperà oggi ai funerali dei giovani di Torre del Greco, rimasti vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova". E' quanto reso noto dal segretario federale del movimento politico, Salvatore Ronghi. "Oggi la nostra delegazione, guidata dalla dirigente del territorio, Maria Flocco, renderà omaggio ai giovani Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione di Torre del Greco, 'uccisi' dall'incuria umana", ha sottolineato Ronghi, aggiungendo: "Siamo vicini alle famiglie che stanno vivendo il terribile dolore della perdita dei propri figli e particolarmente alla famiglia di Giovanni Battiloro, giornalista videomaker che abbiamo conosciuto ed apprezzato per le grandi qualità professionali ed umane". "La Campania ha subito un pesante tributo di vite umane ed oggi tutta la nostra Comunità si stringe alle vittime del crollo del ponte di Genova e particolarmente a quelle di Torre del Greco, e alle altre vittime della Città Metropolitana di Napoli, e alle loro famiglie per trovare la forza, in questo immenso dolore, di combattere affinché non debbano mai più ripetersi simili disastri", ha aggiunto Flocco, che, oggi, nella Basilica Santa Croce di Torre del Greco, guiderà la delegazione di "Sud Protagonista" insieme con Annamaria Romano ed altri dirigenti del movimento politico.(Ren)