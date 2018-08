Napoli: Rescigno (Fdi), interrogazione parlamentare a Salvini su raid contro sede Fdi

- "Non sarà un gesto vile a fermare l’azione politica e amministrativa in difesa della legalità e dei napoletani che Fratelli di Italia sta portando avanti senza paura a Napoli grazie all’impegno quotidiano del consigliere comunale Andrea Santoro e del vice coordinatore regionale Pietro Diodato". Lo ha affermato Carmela Rescigno, responsabile Enti Locali di Fdi della provincia di Napoli, commentando il raid contro la sede di Fdi a Pianura che è anche la segreteria politica del consigliere Santoro. "Ci auguriamo che la magistratura chiarisca subito la matrice del gesto. In attesa del lavoro dei giudici, i parlamentari di Fdi Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati, e Antonio Iannone, senatore di Fdi, ci hanno garantito che nelle prossime ore presenteranno un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Salvini chiedendo di riferìre sul clima di intimidazione che si respira a Napoli nei confronti di Fdi", ha concluso Rescigno. (Ren)