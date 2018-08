Crollo ponte: Polizia locale Milano a Genova a supporto operazioni di soccorso (2)

- Compito della Polizia locale di Milano, che opera 24 ore su 24 grazie a tre turni di lavoro, è la sorveglianza degli accessi alla zona del crollo per permettere il transito esclusivamente al personale e ai mezzi autorizzati di Polizia, Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e operatori di soccorso. "Ringrazio i nostri agenti e gli ufficiali che su base volontaria hanno deciso di dare la propria disponibilità per fornire supporto e competenza ai colleghi genovesi, confermando una tradizione di solidarietà e sostegno che ci ha visti intervenire a supporto dei Comuni anche in altre tristi circostanze", dichiara la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, che aggiunge: "Milano è vicina a Genova in queste ore drammatiche, a tutti gli operatori che stanno lavorando incessantemente per i soccorsi, all'Amministrazione comunale e ai cittadini". (segue) (Com)