Crollo ponte: Polizia locale Milano a Genova a supporto operazioni di soccorso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore immediatamente successive al crollo, è scritto nella nota, il responsabile della Protezione civile comunale si è recato sul posto per mettersi in contatto con la Polizia locale genovese e organizzare nel modo più efficace possibile il lavoro degli agenti milanesi sul posto. Gli operatori meneghini sono alloggiati presso il comando di Polizia locale di Genova. (Com)