Fondi Eu: Casciello (FI), la Regione Campania regala 8milioni a EcoAmbiente in liquidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Campania regala circa 8 milioni di Fondi europei alla Società Eco-Ambiente, o meglio al suo commissario liquidatore, considerato che la società è già in liquidazione, per creare una nuova bomba ecologica a Battipaglia, mascherata da svuotamento dell'area e creazione del nuovo sito di compostaggio”, lo ha dichiarato il Deputato di Forza Italia Gigi Casciello in merito alla Delibera di Giunta regionale della Campania n.541 e al relativo Accordo di programma pubblicati sul Burc del 13 agosto. “Questi atti – ha ribadito Casciello – avrebbero come oggetto il piano di intervento per lo svuotamento dello Stir di Battipaglia insieme a quello di Tufino, per realizzare al loro interno nuovi siti di compostaggio, ma in realtà la Regione Campania non fa altro che prestare una parte degli 8,3 milioni di euro di fondi europei (POR FESR 2014/2020) che servirebbero per lo sviluppo delle nostre Comunità, alla società in house della Provincia di Salerno EcoAmbiente, già in liquidazione, per ripianare i propri debiti". (segue) (Ren)