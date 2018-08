Scuola: Anief, Miur bacchettato da Corte dei Conti e Tar Lazio, ordinata istruttoria su organici siciliani (3)

- "Il Miur", avverte Pacifico, "negli ultimi anni ha tirato la corda oltre modo, tanto che ora il Tar del Lazio ci vuole vedere chiaro: dopo diverse sentenze, che danno un indennizzo alle famiglie per il mancato servizio pubblico necessario ai loro figli, i giudici chiedono una precisa istruttoria al Miur per capire per quale motivo, nonostante l'aumento degli alunni disabili, gli organici rimangono invariati. E per sapere quanto costa ai cittadini questo modo di procedere". Anief rilancia, infine, per le famiglie la campagna "Sostegno, non un'ora di meno!", per ricorrere gratuitamente e ottenere le ore di sostegno spettanti a ogni nostro alunno. (Com)