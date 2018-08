Genova: crollo ponte, Interporto sud Europa emotivamente coinvolto

- L'Interporto Sud Europa è vicino alla comunità di Genova, alle famiglie delle vittime, ai soccorritori e a tutti gli operatori del settore della logistica a cui esprime i più vivi sentimenti di partecipazione, solidarietà e amicizia per quanto accaduto. La città di Genova rappresenta uno snodo fondamentale del trasporto intermodale. La tragedia ha coinvolto anche la Campania che piange 6 vite spezzate. Per questo motivo, siamo ancor più emotivamente coinvolti. I genovesi, da sempre realisti, tenaci e operosi, sapranno superare anche quest'altro grande dramma e risollevarsi. E' quanto si legge in una nota dell'Interporto Sud Europa Maddaloni-Marcianise.(Ren)