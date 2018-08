Scuola: Anief, Miur bacchettato da Corte dei Conti e Tar Lazio, ordinata istruttoria su organici siciliani

- In una nota, l'Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief-Cisal) parla di "prima sollecitazione arriva dalla magistratura contabile che ha certificato dati significativi, lanciando l'allarme sulle supplenze: dei 154 mila docenti di sostegno, un terzo (54 mila) è in deroga. Nella relazione si evidenzia che l'andamento è stato costantemente in crescita fino ad arrivare nel 2016 a 254 mila 366 certificazioni che si sono tradotte in un costo annuo di circa 5,1 miliardi di euro, per una spesa media complessiva unitaria annua di circa 33 mila euro"."Intanto", si legge nella nota, "con ordinanza n. 4952/2018, il tribunale amministrativo del Lazio chiede al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, di fornire il numero di alunni disabili tra il 2012 e il 2017 e quello dei ricorsi subiti per mancata assegnazione dei docenti. Il contenzioso è stato promosso dai legali Anief che hanno assistito le famiglie per contestare le circolari n. 52/17 dell'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia e n. 16041/18 del Miur sul numero invariato dei 4 mila 872 posti in deroga di sostegno assegnati per il prossimo anno scolastico, nonostante l'aumento di 724 iscrizioni di alunni con disabilità certificata". (segue) (Com)