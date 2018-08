Scuola: Anief, Miur bacchettato da Corte dei Conti e Tar Lazio, ordinata istruttoria su organici siciliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Marcello Pacifico, di Anief-Cisal,"la Legge 128/2013 ancora oggi preclude la stabilizzazione di decine di migliaia di docenti specializzati, collocati su posti dell'organico di fatto, anziché di diritto: solo il 70 per cento dell'organico risulta nei ruoli dello Stato, ma è quasi raddoppiato il numero di alunni con disabilità certificata, con un'incidenza di assunzioni bloccate che supera oramai le 50 mila unità. Dopo avere visto approvare, con la Buona Scuola e il dl 66/2017, una riforma del sostegno dannosa, ci ritroviamo con 100 mila insegnanti di sostegno di ruolo rispetto ai 150 mila: ciò accade per far prevalere le ragioni finanziarie rispetto al diritto allo studio". (segue) (Com)