Crollo ponte: Galli, condivido dolore Direzione generale Cultura per morte Angela Zerilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, si è associato al dolore per la morte di Angela Zerilli, che lavorava alla Direzione generale del suo assessorato, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi, a Genova. "Mi associo alle condoglianze del presidente Fontana ed esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari di Angela Zerilli, una delle preziose risorse della Direzione generale Cultura. Condivido - sostiene Galli - il sentimento di smarrimento del personale della Direzione generale di fronte a questa sconvolgente tragedia, e mi unisco con commozione al dolore della famiglia e di tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene". (Com)