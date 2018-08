Sanità: Cirielli (Fdi), a Castellabate guardia medica chiusa nel fine settimana

- “Nel Comune di Castellabate (Sa) è vietato ammalarsi nel fine settimana. Su segnalazione del vicesindaco Luisa Maiuri apprendo che la guardia medica è attiva solo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20”. Così in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fdi. “È grave che il presidio medico sia chiuso proprio nei giorni di maggior flusso turistico” spiega Cirielli, annunciando “un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Giulia Grillo per accertare eventuali violazioni da parte del commissario alla sanità in Campania Vincenzo De Luca dei Livelli essenziali di assistenza”.(Ren)