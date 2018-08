Infrastrutture: Manzo (M5S), staticità del Viadotto San Marco Castellammare

- “Senza creare inutili allarmismi, stiamo attivando tutti canali istituzionali necessari per avere un resoconto dello stato di alcune infrastrutture che continuano ad essere oggetto di segnalazione da parte dei cittadini, come il viadotto San Marco a Castellammare”. Lo scritto in un post su Facebook la Deputata del Movimento 5 stelle Teresa Manzo, in merito alle segnalazioni che gli sono pervenute sulla problematica del viadotto San Marco a Castellammare. "In questi giorni sono state decine le segnalazioni, anche con foto, ricevute dai cittadini dopo la tragedia del Ponte Morandi". "Questa mattina insieme alla collega portavoce alla Camera dei Deputati Carmen Di Lauro abbiamo inoltrato richiesta all'Ente Anas SPA per conoscere gli esiti degli accertamenti sulla staticità del Viadotto San Marco (SS145 – Variante Galleria S. Maria di Pozzano) e il piano programmatico che si intraprenderà su tutte le opere di manutenzione relative al predetto viadotto. Vi terremo aggiornati in tempo reale sulle risposte da parte degli enti preposti".(Ren)