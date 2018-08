Napoli: dopo un anno arrestati autori pestaggio carabiniere

- L’aggressione al carabiniere, originario di Castellammare di Stabia, carabiniere in servizio nelle Marche, risale alla notte tra il 25 e 26 agosto 2017, in piazza Umberto I a Vico Equense. Dopo un diverbio per una mancata precedenza ad un incrocio scatto' la brutale aggressione. In tre circondarono il carabiniere libero dal servizio, lo minacciarono di morte, lo colpirono in testa e sul corpo con mazze da baseball. Oggi per quella aggressione sono finiti agli arresti domiciliari Giovanni D'Alessandro, 45enne, ritenuto affiliato all'omonimo clan camorristico, insieme a Luigi D'Alessandro, 20enne, e Michele D'Alessandro, 23enne, entrambi incensurati e figli di un soggetto ritenuto vicino allo stesso clan e attualmente detenuto. Gli autori sono stati assicurati alla giustizia grazie al lavoro condotto dai militari della stazione carabinieri di Vico Equense e dal nucleo operativo della compagnia di Castellammare di Stabia.(Ren)