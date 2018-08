Trasporti: Autostrade, tra 16 e 17 agosto chiusure su A4, A8 e A52 per quarta cordia dinamica

- Autostrade per l'Italia comunica, in una nota, che sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, saranno effettuate alcune chiusure notturne. Sulla A4 Milano-Brescia viene chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia per una notte, dalle ore 20:00 di giovedì 16 alle ore 06:00 di venerdì 17 agosto. In alternativa, si consiglia di seguire la segnaletica per A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera della A8 Milano-Varese e seguire indicazioni per Monza, sulla A52 Tangenziale nord di Milano. Verrà inoltre chiusa l'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, verso Torino e verso Brescia per una notte, dalle ore 21:00 di giovedì 16 alle ore 06:00 di venerdì 17 agosto. In alternativa chi viaggia verso Torino può immettersi sulla SS36 verso Lecco, poi sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Rho/A50 Tangenziale ovest di Milano, poi sulla SP35 Milano/Meda verso Milano, con rientro sulla A4 allo svincolo di Cormano. (segue) (Com)