Napoli: Ferragosto, operazione antiabusivismo polizia municipale

- La Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato una vasta operazione a contrasto dell'abusivismo commerciale ed a tutela dei turisti e dei cittadini in città a Ferragosto. Gli Agenti dell'Unita' Operativa Chiaia hanno pattugliato dal primo pomeriggio fino a notte fonda la zona di piazza Trieste e Trento, via San Carlo e Maschio Angioino nonché via Caracciolo e Mergellina con particolare riferimento ai tratti prossimi agli arenili cittadini affollati dai bagnanti. Nel corso della serata e della notte le attività si sono intensificate su tutto il Lungomare Caracciolo, Partenope, Nazario Sauro e Borgo Marinari. Sequestro di 287 borse e 182 paia di scarpe recanti marchi contraffatti di famose griffes e 354 dvd falsi riprodotti illecitamente e sprovvisti di marchio SIAE e 18 sequestri amministrativi di 4000 cover, 213 calamite souvenir, 315 cappelli parasole e 128 accessori elettrici per telefonini ; questo il materiale tolto dal commercio illegale, cui è seguito un massiccio intervento a contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle strade interessate dalla Movida Cittadina. (segue) (Ren)