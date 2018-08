Crollo ponte: Foroni, Protezione civile lombarda pronta ad intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale della Lombardia al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, sta seguendo l'evolversi della tragica situazione causata dal crollo del ponte sulla A10, a Genova. "Abbiamo immediatamente assicurato la nostra disponibilità a intervenire - ha garantito l'assessore - e siamo in costante e stretto raccordo con la Regione Liguria. Alle 14 abbiamo una riunione in Sala Operativa della Protezione civile della Regione Lombardia a Milano per fare il punto della situazione, in videoconferenza insieme alle altre strutture regionali, con il Dipartimento Protezione civile nazionale". (segue) (Rin)