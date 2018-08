Centri sociali: De Corato, su occupazione Piazza della Scala di domani si tace ancora

- Per domani è prevista la grigliata in Piazza della Scala organizzata dal centro sociale "Il Cantere", ma - malgrado le polemiche dei giorni scorsi sollevate da alcuni esponenti del centro destra - dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non è venuta alcuna risposta. Lo rileva Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia. "Mancano poche ore alla grigliata praticamente sotto l'ufficio del sindaco Sala - ha rilevato De Corato - e, nonostante le polemiche, per l'ennesima volta in questi due anni lui sceglie il silenzio. Ogni volta che si tratta di stigmatizzare i presunti pericoli del neofascismo, il sindaco è incredibilmente loquace. Ma quando si tratta della protervia dei centri sociali, ecco riemergere lo strabismo tipico del centrosinistra meneghino: a no global e centri sociali è tutto permesso, persino nel cuore di Milano". (segue) (Rin)