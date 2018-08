Edilizia: Bolognini, inquilini Aler non abbiano timore a partire per vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, in un'intervista rilasciata al Tgr Lombardia ha spiegato che "se la casa venisse occupata, non c'è ragione per cui la Polizia non debba liberarla e riconsegnarla al legittimo assegnatario. Non ci devono essere preoccupazioni". Sulle dimensioni del fenomeno, ha chiarito: "A Milano, nel 2010, le case occupate erano 3 mila, oggi sono 4 mila 500". (segue) (Rin)