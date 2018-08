Fondi Eu: Casciello (FI), la Regione Campania regala 8milioni a EcoAmbiente in liquidazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione si dimostra capace solo nel programmare gli interventi economici (con fondi europei destinati ad altro) per salvare le società gestite dal centrosinistra - ha sottolineato Casciello -. Sembra non avere altri programmi, lasciando la Campania e la provincia di Salerno nel dramma dell'emergenza rifiuti. Alla Regione sembra non interessare il destino della Comunità di Battipaglia e di tutta la Piana del Sele, l'idea della rimozione e lo svuotamento dello Stir viene annullata e resa vana dalla decisione di realizzare un nuovo impianto di compostaggio proprio nello stesso luogo, da riempire con altri rifiuti. E in più lo fa con i soldi che l'Unione Europea avrebbe dovuto destinare allo sviluppo dei territori. La Campania paga un caro prezzo per le scelte scellerate del Governatore che non affronta seriamente il problema, spreca i fondi europei prestandoli ad una società già in liquidazione, affidandole servizi per riempiere nuovamente lo Stir di Battipaglia (come quello di Tufino) di altri rifiuti. Una situazione davvero grave ed esplosiva sulla quale occorre maggiore riflessione da parte di tutti”. (Ren)