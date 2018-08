Morte Rita Borsellino: D'Amelio (Regioni), punto riferimento per sue battaglie

- "Un punto di riferimento per tutti noi, per la legalita', per quel suo modo di portare avanti una battaglia titanica che ci faceva sentire meno soli tutti. Noi abbiamo sempre utilizzato le sue intuizioni per portare avanti sui nostri territori la lotta quotidiana contro le mafie e soprattutto il continuo e faticoso lavoro di sottrarre il mondo dei giovani a qualsiasi tentativo di infiltrazione della criminalita' organizzata". Cosi’ in una nota Rosetta D'Amelio, Coordinatrice della Conferenza dei Consigli regionali italiani e Presidente del Consiglio regionale della Campania. "Un commosso saluto, dottoressa Borsellino, e grazie per l'esempio di donna dignitosa, forte, mai scomposta che ci ha donato in tutti questi anni", ha concluso nella nota Rosetta D'Amelio.(Ren)