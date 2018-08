Napoli: ‘FerraGustaNapoli’, gli eventi della settimana di Ferragosto

- Lungomare – Rotonda Diaz. Mercoledi' 15 Agosto, dalle ore 21.00, “La notte della Tammorra 2018”. L’Assessorato alla Cultura e al Turismo presenta il tradizionale baccanale di Ferragosto, a cura di Carlo Faiello, Tra gli altri, sul palco, Lina Sastri e Ambrogio Sparagna. La 18esima edizione de La Notte della Tammorra sarà una notte per tutti, con ingresso libero, davanti al mare. Quest’anno, madrina d’eccezione sarà Lina Sastri che insieme al musicista ed etnomusicologo Ambrogio Sparagna arricchirà la carovana di musicisti presenti all’evento. Carlo Faiello, compositore e musicista napoletano autore di alcune delle pagine più emozionanti della nuova musica partenopea, come ogni anno, sarà il maestro concertatore dell’evento. A capo di una “ciurma di musici” di estrazione classica, folk, jazz, “ad orecchio”, il musicista guiderà il baccanale notturno a Rotonda Diaz nella sera di Ferragosto. Canzoni a ballo, Tammurriate, Danze circolari, Tarantelle . . . musiche di ampio respiro aperte ai suoni del mondo contribuiranno, nel corso della serata, a liberare energie e risorse straordinarie custodite in ogni ascoltatore che avvertira' una forza liberatoria incommensurabile. Programma della serata: apertura con i canti a distesa della Paranza dei Monti Lattari di Raffaele Inserra con la partecipazione di Tonino ‘o Stocco; Tammurriate e Balli tradizionali dell’Agro Nocerino Sarnese a cura della Paranza do’ Lione; Carlo Faiello Ensemble (Saverio Coletta, Fulvio Gombos, Francesco Manna, Gianluca Mercurio, Pasquale Nocerino, Francesco Sicignano) con la partecipazione di Fiorenza Calogero, Patrizia Spinosi e Mimmo Maglionico; Ambrogio Sparagna con Erasmo Treglia e Valentina Ferraiuolo; Lina Sastri con Maurizio Pica e Salvatore Minale; chiusura con Marcello Colasurdo Paranza; Ballerine e Maschere: Paola Maria Cacace, Erminia Parisi, Emilia Meoli, Angela Esposito, Angela Sorrentino, Nunzia Pannone, Cristina Palma, Monica Feola, Antonio Esposito. (segue) (Ren)