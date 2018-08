Napoli: ‘FerraGustaNapoli’, gli eventi della settimana di Ferragosto (4)

- Cinema: Arena Cinematografica Parco del Poggio. La storica e attesissima arena cinematografica al Parco del Poggio proseguira' sino alla fine di settembre con una programmazione cinematografica che da' spazio ai nuovi autori, al cinema indipendente, alle tematiche sociali e di denuncia, al cinema d'essai, ai film girati a Napoli, alle anteprime nazionali ed ai film per bambini, componendo un’offerta caratterizzata da un giusto equilibrio tra intrattenimento, cultura, attenzione ai temi sociali. 13 agosto 2018 – Tonya, 14 agosto 2018 – Io c’è, 15 agosto 2018 – Una festa esagerata, 16 agosto 2018 – Quello che non so di lei, 17 agosto 2018 – Tito e gli Alieni, 18 agosto 2018 – A casa tutti bene, 19 agosto 2018 – Coco. Gli spettacoli hanno inizio alle 21.00 per info e costi tel 800582463 – www.comune.napoli.it - www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio. I programmi completi dell’Estate a Napoli possono essere scaricati dal sito web del Comune www.comune.napoli.it, alla pagina http://www.comune.napoli.it/estateanapoli2018 (Ren)