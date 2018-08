Napoli: formazione, accordo con Fondazione ITS BACT (2)

- "Riteniamo di assoluto rilievo ed interesse sostenere la partecipazione del Comune di Napoli a quegli ITS, come il BACT, che siano caratterizzati da una comprovata eccellenza nel percorso formativo, nella ricerca e nella continuità orientativa della scelta della professione o della specializzazione, al fine di valorizzare al massimo le attitudini, le abilità e le conoscenze dei nostri giovani. Essi, difatti, favorendo la creazione di nuovi modelli di istruzione e di professionalità, rappresentano un'alternativa differenziata da quella universitaria, più professionalizzante ed orientata ad acquisire competenze non altrimenti conseguibili" ha dichiarato l'Assessore Palmieri. "Grazie all'efficace connubio tra la scuola e le aziende del settore verso il quale sono professionalmente orientati", ha proseguito l'Assessore Panini "gli ITS agiscono sia per l'occupabilità dei giovani, accelerando il loro ingresso nel mercato del lavoro grazie ad una professionalità immediatamente spendibile, sia per la competitività delle imprese, proponendo loro quelle figure di "superperiti" che contribuisco alla crescita di molte realtà produttive del nostro territorio. In particolare, l'adesione all'ITS BACT persegue la finalità di valorizzare e governare un settore, come quello dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e Turistiche, ritenuto particolarmente strategico per l'Amministrazione comunale". La parola finale ora spetta al Consiglio comunale, cui compete l'approvazione, in via definitiva, della decisone assunta dalla Giunta. (Ren)