Napoli: de Magistris, il 15 agosto inizierà con saluto forze dell’ordine

- Ferragosto in Città per il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris che, come ogni anno, il 15 Agosto inizierà la giornata con il saluto alle forze dell'ordine a lavoro in città, incontrando alcune pattuglie della Polizia municipale in piazza Trieste e Trento alle ore 11,30, alla presenza dell'Assessore Clemente e del Comandante Esposito. A seguire - intorno alle ore 12 - il primo cittadino visiterà il Rifugio per animali "L'emozione non ha voce" di Luigi Carrozzo, di via Comunale Margherita 198 (Chiaiano) mentre alle ore 13,30 è previsto il pranzo al Centro Polifunzionale "S. Francesco" a Marechiaro, assieme ai 60 ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni, ospiti del centro comunale di Via Marechiaro 80. Infine, anche Napoli aderisce, come decine di città italiane, all'appello della Comunità di Sant'Egidio rivolto agli anziani e immigrati presenti in città, per una grande "cocomerata per l'integrazione"; quella di Napoli - una sorta di flash mob - si terrà, alla presenza del Sindaco e dell'assessore al welfare Roberta Gaeta, alle ore 18 a Largo Regina Coeli (Sanità). Gli appuntamenti, in contemporanea, riguardano per ora (ma sono in continuo aggiornamento per le adesioni di altre città) Roma, Milano, Trieste, Catania, Genova, Torino, Novara, Padova, Reggio Calabria, Parma, Bologna, Firenze, Pavia, Aversa, Livorno, Frosinone, Veroli, La Maddalena (Olbia-Tempio). La giornata di ferragosto del primo cittadino si concluderà partecipando, dalle ore 21.00 alla Rotonda Diaz alla Notte della Tammorra 2018, a cura di Carlo Faiello, nell'ambito della diciottesima edizione del Festival di Musica e Cultura Popolare La Notte della Tammorra: madrina della serata Lina Sastri. Prevista la partecipazione di prestigiosi esponenti della Folk Music made in Italy.(Ren)