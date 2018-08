Terra dei Fuochi: operazione interforze in provincia di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le aree risultano prive di pavimentazione ed i rifiuti appaiono stoccati sulla nuda terra e privi di copertura. Al momento dell'accesso era presente tale E. F., e si è accertato che le aree erano in uso a un suo parente tale E.P. titolare di una ditta edile, che le utilizzava come deposito che poi nel tempo le ha trasformato in discarica e zona di incenerimento rifiuti. Lo stesso è stato deferito alla A.G. perché al fine di trarne profitto, occupava abusivamente due aree di proprietà del comune di Napoli, ove effettuava una gestione e miscelazione di rifiuti provenienti da demolizione e costruzione, in parte anche combusti, privo delle prescritte autorizzazioni e nonostante i vincoli paesaggistici realizzava movimentazione di terra. (Ren)