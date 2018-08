Paestum: il jazz di Kelly Joice nella magia dei Templi

- Venerdì 17 agosto alle ore 21:00 penultimo appuntamento nel programma Heraia Musica ai Templi, organizzata dal Parco Archeologico di Paestum con il contributo del Comune di Capaccio Paestum. Ad esibirsi nei pressi del tempio più antico della città di Poseidonia, la cd. Basilica, sarà Kelly Joice con lo spettacolo "Jazz mon amour". Con lei sul palco tre musicisti straordinari: Maurizio Rolli al basso, Teo Ciavarella al pianoforte e Massimo Manzi alla batteria che, con arrangiamenti curati e originali, renderanno la musica di Kelly Joyce irresistibile e coinvolgente. Versatile e dall'inconfondibile accento francese, l'interprete di "Vivre la vie" stupirà ancora una volta all'insegna della buona musica, ma soprattutto all'insegna della globalità sonora. “Mi sono concessa il lusso di esplorare mondi musicali che mi appartengono per tradizione familiare e per gusto personale” ha commentato Kelly Joyce. Kelly Joyce esordisce nel 2001 con il singolo "Vivre la vie", che diventa una hit radiofonica e apre la strada all'album che ha venduto più di 600 mila copie in tutto il mondo con passaggi televisivi e radiofonici che vanno dal Canada alla Nuova Zelanda, dalla Siberia all'Africa. In Francia ottiene una nomination ai French Music Awards.(Ren)