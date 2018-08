Napoli: Ferragosto, operazione antiabusivismo polizia municipale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare sono stati sorpresi a svolgere l'illecita attività 26 parcheggiatori abusivi in via Chiatamone, via Santa Lucia, via Orsini, Cavalli di bronzo, Viale Dohrn, piazza vittoria, via Mergellina, Riviera di Chiaia, via Posillipo e piazza San Luigi. Ai soggetti si è provveduto a notificare anche l'ordine di allontanamento e per molti di loro già verbalizzati in precedenza verrà richiesto al Questore l'emissione del dacur a causa della reiterazione del comportamento illecito. Nel contempo sono stati elevati 220 verbali per la sosta dagli ausiliari ANM per la sosta nelle strisce blu per mancato titolo di pagamento e sempre nella zona di chiaia Agenti del reparto Motociclisti hanno verbalizzato 10 parcheggiatori abusivi. Personale della Unità Operativa Tutela Ambientale unitamente al personale della U. O. San Lorenzo hanno effettuato una operazione congiunta con Polizia di Stato nel quartiere Vasto al fine di prevenire e reprimere l' abuso di alcool e di monitorare e la gestione dei numerosi locali di somministrazione in particolare di bevande alcoliche. Sono state comminate sanzioni per occupazione di suolo abusivo con tavoli, sedie e arredi nelle vie A. Poerio, Via Torino, via Rossaroll e piazza San Francesco e in particolare in via Rossaroll e via Torino si sono accertate le violazioni di abuso di alcool contestando agli esercenti la vendita oltre le ore 21tra l'altro gli stessi avevano organizzato banchetti sulla strada per la somministrazione abusiva di birre e liquori, nel pomeriggio gli agenti hanno condotto controlli dei ristoranti e delle pizzerie della zona per la verifica delle autorizzazioni e delle occupazioni di suolo riscontrando due eccedenze di oltre 40 metri quadrati in via A. Poerio occupando anche la sede stradale. (segue) (Ren)