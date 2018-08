Napoli: Ferragosto, operazione antiabusivismo polizia municipale (3)

- Gli Agenti sono intervenuti in piazza Nazionale, all'incrocio con via Rimini,al fine di rimuovere l'occupazione abusiva realizzata mediante un bancone metallico con ombrellone di copertura, ed altre numerose suppellettili, ancorati al suolo mediante un anello metallico infisso nel manto stradale, per una profondità di circa 15 cm, ed a questo assicurati mediante una catena. Nei giorni passati il trasgressore, che utilizzava le attrezzature per la vendita di angurie, era stato ripetutamente verbalizzato ed intimato a rimuovere l'abuso; l'intervento, effettuato con personale e mezzi del Reparto alle prime luci dell'alba, al fine di non intralciare il traffico con le operazioni, ha permesso di recuperare circa 30 mq di suolo pubblico sottratto alla circolazione veicolare mentre in serata in Piazza Garibaldi è stato arrestato un diciottenne che spacciava mariujana. Personale Unità Operativa Tutela Ambientale ha posto in salvo un cucciolo di cane meticcio rinvenuto nelle aree verdi prospicienti la chiesa di Santa Chiara. Il cucciolo di tenerissima età vagava senza che nelle vicinanze ci fosse la madre nè tantomeno una persona che lo accudisse. Così gli Agenti al fine di tutelare la salute del piccolo cucciolo lo hanno ricoverato presso il presidio ospedaliero veterinario della ASL dove dopo essere stato curato potrà essere affidato a chi ne farà richiesta di adozione. (Ren)