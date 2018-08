Napoli: Capodimonte, apertura serale venerdì 17 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apertura serale straordinaria venerdì 17 agosto, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 al Museo e Real Bosco di Capodimonte soli 2,00 euro per visitare gli Appartamenti Reali, l'Armeria, L'Opera si racconta e le preziose collezioni (primo piano), mentre al secondo piano sarà possibile ammirare la mostra Carta Bianca.Capodimonte Imaginarie (prorogata fino al 9 dicembre 2018) e Incontri Sensibili: Paolo La Motta guarda Capodimonte, a cura di Sylvain Bellenger (fino al 30 ottobre 2018) e al Salone Camuccini (primo piano) Impromptu, concerti pianistici a programma aperto senza prenotazione a cura del M° Rosario Ruggiero, dalle ore 21.00 alle 22.00. E dopo la visita al Museo una passeggiata sul Belvedere offrirà il tanto desiderato refrigerio in questa calde sere d'estate. Ingresso e uscita consigliati da Porta Grande (lato Ponti Rossi). Il varco pedonale di Porta Piccola su via Miano, infatti, chiude alle ore 19.30. (segue) (Ren)