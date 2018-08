Caserta: carabinieri arrestano estorsore evaso dai domiciliari

- I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe (CE), in via Angiolieri di quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per evasione, di Salzillo Mario, 69 anni, pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per estorsione aggravata dal metodo mafioso. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso Salzillo Mario sulla pubblica via. L’uomo, alla vista dei carabinieri ha subito cercato di allontanarsi allo scopo di rientrare nella propria abitazione, ma è stato bloccato. Salzillo Mario è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.(Ren)