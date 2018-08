Caserta: carabinieri arrestano pericoloso pregiudicato tunisino già espulso dall’Italia

- I carabinieri della Stazione di Villa Literno (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale, del pregiudicato tunisino Ben Rabeh Skander, 32 anni, senza fissa dimora. I militari dell’Arma, nel corso di controllo un servizio di controllo del territorio hanno identificato l’uomo accertando che lo stesso, già espulso dal territorio italiano in data 7.12.2013 in esecuzione di provvedimento del magistrato di sorveglianza di Alessandria, era illegalmente ritornato in Italia. Ben Rabeh Skander, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.(Ren)