Caserta: in operazione controllo del territorio denunce e sequestri di droga

- I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni (CE), in quel centro e comuni limitrofi, nell’ultimo fine settimana hanno eseguito uno specifico servizio “coordinato ad alto impatto”, attraverso l’impiego dei militari dei reparti dipendenti, volto al contrasto all’illegalità diffusa. Nel corso del particolare servizio sono state deferite in stato di libertà 19 persone di cui 6 stranieri. I reati contestati sono stati, possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione pubblico servizio, furto aggravato in concorso, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, minaccia e tentata estorsione in concorso, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre i militari dell’Arma, hanno contestato 33 violazioni al codice della strada e sequestrato gr. 7 di sostanza stupefacente di tipo crack, marijuana e cocaina.(Ren)