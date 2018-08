Foce Regi Lagni: Borrelli (Verdi), scaricati a mare liquami h24

- "Mi chiedo se sia normale che in piena estate, in un periodo di forte siccità, il canale dei Regi Lagni scarichi liquami a mare durante tutta la giornata, come denunciato con tanto di video dall'associazione Officina Volturno. Si tratta di uno scempio nei confronti del nostro mare che deve cessare immediatamente. Chiederò all'Arpac di effettuare nuove e più approfondite analisi di ciò che sta accadendo alla foce dei Regi Lagni per accertare se vi siano pericoli per la salute delle persone e dei bagnanti del litorale domitio, e all'assessorato all'Ambiente della Regione di verificare quali siano i motivi tecnici per cui i canali risulterebbero pieni anche in assenza di pioggia". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità.(Ren)