Baby gang: Borrelli (Verdi), scooter a tutta velocità in area pedonale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ostentando spavalderia sono convinti di poter fare il loro comodo. Non hanno regole, non hanno civiltà, non temono le conseguenze del loro essere sprezzanti verso ogni forma di rispetto e democrazia. Le baby gang sempre più padrone delle vie del centro; con il calar della sera scooter lanciati a tutta velocità nell'area pedonale antistante Palazzo San Giacomo dove si trova la fontana del Nettuno. E' solo una delle ultime tante tante prepotenze ai danni dei cittadini perbene. Questo 'gioco' pericoloso e incivile mette a rischio l'incolumità dei passanti. I piccoli delinquenti girano a velocità sostenute senza casco fregandosene di qualsiasi regola. Noi chiediamo il pugno duro per i delinquenti che si sentono padroni della città". Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e il conduttore radiofonico Gianni Simioli. "Consentire a questi baby delinquenti di crescere con la convinzione che tutto gli è consentito, ha aggiunto Borrelli, di certo non migliora l'immagine di questa città e non consente lo sviluppo di una reale evoluzione generazionale. Chiediamo inoltre dure sanzioni contro le loro famiglie spesso costituite da genitori criminali. Bisognerebbe sottrarre questi ragazzini fin da piccoli ad ambienti familiari che li ' educano' a diventare da subito teppisti e delinquenti".(Ren)