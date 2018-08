Avellino: in 8 mila per “Bella Storia-Social Music Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattatori della due giorni del Bella Storia sono stati i The Jackal autori di un irresistibile e apprezzatissimo fake live. Le star indiscusse del web hanno fatto credere a tutto il pubblico che sul palco ci fosse il rapper Liberato, salvo poi scoprire che sulle note del pezzo "Nove Maggio" il testo era quello de "La Campagnola" del noto Gigione, e che il cantante “misterioso” era, in realtà, un ispiratissimo Ciro Priello. Durante l'annuncio della performance di Liberato scene da panico, vero e proprio, sono state registrate al Festival: frotte di fan accalcate sotto al palco ad aspettare l’esibizione del rapper partenopeo dall’identità nascosta hanno reso memorabile la performance dei The Jackal. Grandi emozioni hanno regalato agli amici del Festival anche Frah Quintale, Ghemon, Nitro, Nu Guinea, Savastano, Quentin40, Zulù, Frenetik e Orange e tutti gli altri artisti presenti. Bella Storia ha regalato al suo pubblico ben 30 ore di musica ininterrotta, all’interno di un’area backstage di notevole ampiezza, che ha fatto da collante tra artisti di culto e un pubblico appassionato. (Ren)