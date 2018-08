Trasporti: Autostrade, tra 16 e 17 agosto chiusure su A4, A8 e A52 per quarta cordia dinamica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene inoltre chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e l'allacciamento con la A52 Tangenziale nord di Milano, verso Brescia per una notte, dalle ore 21:00 di giovedì 16 alle ore 06:00 di venerdì 17 agosto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, si dovrà invertire il senso di marcia sul medesimo svincolo, immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese ed uscire allo svincolo Fiera, per proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, con rientro sulla A4 dalla stazione di Monza. (segue) (Com)