Edilizia: Bolognini, inquilini Aler non abbiano timore a partire per vacanze (2)

- In merito, poi, alle polemiche sulle condizioni di degrado di parte del patrimonio immobiliare gestite dalle varie Aler, Bolognini ha spiegato: "Purtroppo tante case sono vecchie, e negli anni non sono state sottoposte a manutenzione, oltre a essere state oggetto di atti vandalici e di abusivismo". Quindi, ha ricordato l'asessore regionale, "le abitazioni popolari in Lombardia sono 160 mila, gli alloggi di competenza regionale sono circa 110 mila, per due terzi gestiti dalle cinque Aler e per un terzo dai Comuni. Di queste, Aler Milano in totale gestisce oltre 70 mila alloggi, compresi quelli della cintura metropolitana". (segue) (Rin)