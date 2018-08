Edilizia: Bolognini, inquilini Aler non abbiano timore a partire per vacanze (3)

- Per l'attuale richiesta abitativa, l'assessore ha inoltre rimarcato l'impegno della Regione: "Entro l'anno prossimo saranno assegnati mille 200 appartamenti, grazie ai 18 milioni di euro stanziati lo scorso aprile per la ristrutturazione e la qualificazione di case sfitte. Una cifra a cui Aler Milano ha aggiunto altri 10 milioni di euro, per riqualificare oltre mille alloggi". Sulle prospettive a breve-medio termine, infine, Bolognini ha detto: "Regione Lombardia si sta impegnando con il comune di Milano e con il governo per trovare ulteriori risorse perché gli alloggi fortemente degradati e sfitti, possano essere riqualificati e assegnati secondo graduatorie". (Rin)