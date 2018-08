Roccapiemonte (Sa): Fasano (Fi), uffici comunali in bene confiscato modo concreto di combattere malavita

- "Un plauso all'Amministrazione comunale di Roccapiemonte e al sindaco Carmine Pagano per aver dato nuova vita a uno spazio confiscato alla criminalità collocandovi all'interno la sede della Polizia Locale e gli sportelli dei Servizi Sociali e dell'Informagiovani". Così il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, il deputato Enzo Fasano ha commentato il progetto presentato dal Comune di Roccapiemonte e ammesso a finanziamento dalla Regione Campania. L'Amministrazione guidata dal sindaco Carmine Pagano ha deciso di realizzare tre uffici comunali nell'immobile in cui negli anni '80 sorgeva un supermercato confiscato successivamente alla camorra. "È un modo incisivo e concreto - ha concluso Fasano - di contrastare la malavita. Troppo spesso questo tema è caratterizzato da molte parole fumose e risultati scarsi. Non è un mistero, infatti, che sono ancora tanti i beni confiscati ma rimasti inutilizzati. Roccapiemonte è un esempio virtuoso in una provincia in cui la criminalità organizzata è ancora forte e invasiva". (Ren)