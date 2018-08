Ospedali: Borrelli-Gaudini (Verdi), aree di sosta in mano a abusivi

- "Le aree di sosta a pagamento a strisce blu nelle vie perimetrali degli ospedali sono completo appannaggio dei parcheggiatori abusivi. Al Loreto Mare, al Cardarelli, all'Ascalesi, al Monaldi, i taglieggiatori degli automobilisti lavorano senza sosta speculando vergognosamente sul dolore delle famiglie che vanno a trovare i loro cari ricoverati. Non se ne può davvero più. Bisogna intervenire duramente contro questo fenomeno che, peraltro, causa consistenti ammanchi nelle casse comunali per i mancati introiti derivanti dalla sosta a pagamento". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini, che hanno anche inviato alla Polizia Municipale un video che immortala un parcheggiatore abusivo all'esterno del Loreto Mare, per chiederne il Daspo.(Ren)